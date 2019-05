BÖRSENFLASH - Semperit-Aktien ziehen nach Quartalszahlen um 9,7% an

Wien (APA) - Für gute Stimmung bei Anlegern haben am Dienstag die Quartalszahlen der Semperit gesorgt. Die Aktien des Gummi- und Kautschukherstellers zogen an der Wiener Börse im Frühhandel um 9,7 Prozent auf 13,54 Euro an. Das Marktumfeld zeigte sich dagegen verhalten, der heimische Leitindex ATX lag am Vormittag 0,25 Prozent im Minus.

Die Semperit hat dank Sparmaßnahmen und Entspannung auf den Rohstoffmärkten im ersten Quartal 2019 wieder einen Gewinn geschrieben: Das Konzernergebnis lag bei plus 3,2 Mio. Euro, nachdem es im Vorjahr noch einen Verlust 2,8 Mio. Euro gegeben hatte. Der Umsatz sank dagegen leicht um 3,6 Prozent auf 212,9 Mio. Euro.

In allen Industriesegmenten der Semperit - also Semperflex, Sempertrans und Semperform - habe es Verbesserungen gegeben, kommentierte Baader-Bank-Analyst Christian Obst die Ergebnisse in einer ersten Reaktion. Die Medizinsparte Sempermed schreibe allerdings weiter Verluste. Das operative Ergebnis (EBIT) des Gesamtunternehmens sei mit 7,8 Mio. Euro etwas besser ausgefallen als von der Baader Bank erwartet. Trotz der negativen Performance von Sempermed habe sich außerdem die EBITDA-Marge von 7,1 auf 7,7 Prozent verbessert. „Es scheint, als komme Semperit Schritt für Schritt dem Ziel näher, bis 2020 eine EBITDA-Marge von 10 Prozent zu erreichen“, kommentierte der Analyst.

~ ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com ~ APA142 2019-05-28/10:37