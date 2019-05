S&T - Warburg hebt Anlagevotum von „Hold“ auf „Buy“

Linz (APA) - Das deutsche Analysehaus Warburg Research hat sein Anlagevotum für die S&T-Aktien von „Hold“ auf Buy“ angehoben und das Kursziel dabei von 25,00 auf 26,00 Euro angepasst.

Der preisgünstige Kauf von Kapsch CarrierCom und Kapsch PublicTransportCom dürfte die Aktien des Linzer IT-Konzerns aufwerten, schreibt Warburg-Analyst Malte Schaumann in der am Montag publizierten Studie. Die beiden Bereiche sind auf Telekommunikationslösungen für Bahnbetreiber spezialisiert. Durch den Kauf könne der Industriedienstleister sowohl sein Geschäftsfeld als auch sein Know-How ausweiten, so der Wertpapierexperte.

Wie S&T am vergangenen Donnerstag bekanntgegeben hatte, übernimmt der Konzern die genannten Bereiche der Kapsch Group für einen „niedrigen zweistelligen Millionenbereich“. Nach Angaben des Analysten beläuft sich der Kaufpreis insgesamt auf 15 Mio. Euro. Der Kaufvertrag ist laut S&T bereits abgeschlossen, die Zustimmung der Behörden steht allerdings noch aus.

Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 0,74 Euro (2019), bei 1,01 Euro (2020) und bei 1,32 Euro (2021). Bei der Dividende erwartet Warburg 0,20 Euro im laufenden Geschäftsjahr 2019 und 0,25 Euro (2020) bzw. 0,30 Euro (2021) in den beiden Folgejahren.

Am Dienstag notierten die S&T-Aktien am Vormittag an der Frankfurter Börse um 1,28 Prozent tiefer bei 20,02 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

