Europaspiele: Judoka Bubanja rückt nach, Boxer Mraovic fällt aus

Wien (APA) - In Österreichs 57-köpfigen Team für die 2. Europaspiele von 21. bis 30. Juni in Minsk hat es zwei Änderungen gegeben. Judoka Marko Bubanja kommt nach dem Ausfall eines Griechen in der Klasse bis 90 kg zum Zug. Der 23-Jährige hat Anfang März in Warschau ein Europe-Open-Turnier gewonnen, wegen einer davor eingelegten Verletzungspause aber nicht genügend Qualifikationspunkte für Minsk geholt.

Während die österreichische Judo-Riege für Weißrussland damit auf zwölf Aktive angewachsen ist, hat sich jene der Boxer auf fünf verkleinert. Super-Schwergewichtler Alexander Mraovic (+ 91 kg) muss wegen einer im Sparring erlittenen Knieverletzung passen. In den Sportarten Badminton, Bogenschießen, Judo, Karate, Rad-Straße, Schießen und Tischtennis wird es in Minsk um die Olympia-Qualifikation für 2020 gehen, im Bogenschießen, Schießen und Tischtennis auch um direkte Quotenplätze.