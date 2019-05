Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis leicht schwächer

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Dienstagvormittag leicht schwächer gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,14 Prozent tiefer bei 70,01 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag stand er zuletzt bei 70,11 Dollar.

Nachdem der Brentpreis am Vortag im Späthandel noch deutlich zugelegt hatte, zeigte er sich nun nur geringfügig tiefer. Der Handel am Ölmarkt verlief ruhig und ohne größere Impulse. Zuletzt hatten am Freitag Zahlen zu den aktiven Bohrlöchern in den USA den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Die Zahl der Ölförderanlagen war nach Angaben des Ölausrüsters Baker Hughes auf unter 800 auf den tiefsten Stand seit März 2018 gefallen. Zu Beginn des Jahres hatte es noch mehr als 880 aktive Bohrlöcher gegeben.

Demgegenüber steht jedoch die Unsicherheit um den anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump bei einem Staatsbesuch in Japan angedeutet, dass es keine weiteren Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den beiden Staaten gegeben habe. Die USA und China sind die beiden größten Ölabnehmer der Welt.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 67,42 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 67,4 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich ebenfalls leicht schwächer. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.284,20 Dollar (nach 1.285,79 Dollar am Montag) gehandelt.