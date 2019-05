Regierung- Internationale Pressestimmen zum Sturz der Regierung Kurz

Wien/Zürich/München (APA) - „Politico“ (Brüssel/online)

„Der gestürzte Kurz kommt zurück (...) Sebastian Kurz ist ein Mann der ‚ersten Male‘. Vor sechs Jahren wurde er mit 27 Jahren Österreichs jüngster Außenminister. 2017, wurde er zum jüngsten Bundeskanzler gewählt. Und am Montag, kurz nach 16 Uhr, verlor er als erster österreichischer Kanzler seit 1945 ein Misstrauensvotum, als sein ehemaliger Koalitionspartner, die rechts-extremen Freiheitlichen, und die oppositionellen Sozialdemokraten sich zusammenschlossen, um seine Regierung in Folge der sogenannten Ibiza-Affäre zu stürzen.

Eine klare Mehrheit macht Kurz zum kürzesten amtierenden Kanzler in der Nachkriegszeit. Trotzdem wäre es ein Fehler, Kurz abzuschreiben. Wenn überhaupt irgendetwas, dann könnte der Sturz am Montag der erste Schritt in Richtung Wiederwahl gewesen sein.“

„New York Times“ (online)

„Das Votum war ein schwerer Schlag für Kurz, ein gut gekleideter, intelligenter, junger Politiker, der das Schicksal der Konservativen wendete, indem er seiner Partei das Image einer Bewegung verpasste und das traditionelle Schwarz in ein Türkis umgewandelt hat.“

„Handelsblatt“ (Düsseldorf):

„Auch in Zukunft wird es keine Regierungsbildung ohne ihn (Sebastian Kurz, Anm.) geben. Dafür ist der Zuspruch für ihn und seine konservative Partei schlichtweg zu groß. Seine Chancen, die verlorene Macht in Österreich zurückzugewinnen, sind also groß. Ein Selbstläufer wird das nicht. Denn er verliert seinen Kanzlerbonus, das heißt, er muss sich ohne Amt an die Rückeroberung der Macht machen. Kurz war es in seiner Karriere - vom Staatssekretär über Außenminister bis hin zum Bundeskanzler - immer gewohnt, sich als operativer Politmanager zu inszenieren. Hinter den Kulissen arbeitete ein großer Apparat im Kanzleramt dem früheren Jus-Studenten nach allen Regeln der PR-Kunst zu. Diese Unterstützung wird ihm künftig fehlen.“

„Abendzeitung“ (München):

„Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die rechte FPÖ in die Regierung geholt und damit salonfähig gemacht. Er hat über die Nazi-Vergangenheit des einen und das Rattengedicht des anderen Funktionärs hinweggesehen und erst reagiert, als das Ibiza-Video zum internationalen Internet-Hit wurde. Kurz hat gravierende Fehler gemacht, das steht außer Frage. Trotzdem haben bei der Europawahl knapp 35 Prozent der Wähler für seine ÖVP gestimmt und Kurz so indirekt ihr Vertrauen ausgesprochen.

Ein gutes Drittel der Österreicher scheint also mit dem Krisenmanagement ihres Kanzlers zumindest halbwegs zufrieden zu sein. An der SPÖ muss das irgendwie vorbeigegangen sein. Wie sonst lässt sich erklären, dass sie nun - ihrerseits im Schulterschluss mit der gerade noch geächteten FPÖ - das Land weiter ins Chaos stürzt? Auf Stimmengewinne im Herbst darf sie wohl kaum hoffen. Bereits am Sonntag hatte sie ein Minus zu verzeichnen - und den Kanzler noch gar nicht auf dem Gewissen. Man möchte zu gerne wissen, was sich Pamela Rendi-Wagner und ihre Genossen bei diesem Kamikaze-Manöver gedacht haben. Viel kann es nicht gewesen sein.“