Zwei Opferstockdiebe in Wien festgenommen

Wien (APA) - Gleich zwei unabhängig voneinander agierende Opferstockdiebe sind am Montag in Wien festgenommen worden. In der Josefstadt hatte ein 49-jähriger Bulgare 25 Euro in Münzen aus einem Opferstock geangelt, in der Innenstadt ein 39-jährige Ungar 84 Euro. Die beiden Männer sitzen in Haft, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der 49-Jährige hatte gegen 13.30 Uhr in der Katholischen Kirche Breitenfeld Münzen gestohlen, ein Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den Dieb noch in der Kirche fest. Rund zwei Stunden später wurde der Bulgare ebenso von einem Zeugen beobachtet, wie er in Michaelerkirche Münzen stahl. Der 39-Jährige wurde in der Nähe der Kirche gefasst.