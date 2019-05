Neuer Anlauf für Zelltherapie bei Knorpelschäden

Wien/Graz (APA) - Seit mindestens 15 Jahren gibt es verschiedenste Ansätze, wie mit Stammzellverfahren zum Beispiel Gelenksknorpeldefekte behandelt werde sollen. Mit einem neuen Verfahren will der Grazer Orthopäde Christof Pabinger dem Prinzip jetzt zum Durchbruch verhelfen, sagte er gegenüber der APA.

Ersatz für durch Unfälle oder Arthrose abgebaute Gelenksknorpel sind ein alter Traum von Patienten, Orthopäden und Unfallmedizinern. „Zelltransplantationen dafür wurden etwa seit 2005 durchgeführt. Man hat versucht, neue Knorpelzellen auf künstlichem Stützgewebe zu züchten und einzusetzen. Man hat Stammzellen durch den Zusatz von verschiedenen Wachstumsfaktoren vermehrt und zu Knorpelzellen gemacht. Das alles war bisher vor allem Gegenstand von wissenschaftlichen Studien“, sagte Christof Pabinger, Orthopäde und Ärztlicher Direktor des privaten Instituts für regenerative Medizin in Graz.

Das Grazer Privatinstitut als Krankenanstalt hat eine Genehmigung der Landessanitätsbehörde bekommen, Stammzelltherapien durchzuführen. Dabei setzt das IRM auf eine gegenüber anderen Verfahren vereinfachte Technik. „Wir entnehmen in einem kleinen Eingriff aus Fettgewebe und aus dem Becken Material, das adulte Stammzellen enthält. Das sind rund hundert Milliliter“, sagte der Experte.

Abgetrennt werden rote Blutkörperchen und anderes nicht benötigtes Material. In einem Zellseparator werden mesenchymale Stammzellen gewonnen, welche die Stammzell-Oberflächenmerkmale CD105, CD73, CD44 und CD90 aufweisen. Stammzellen mit dem CD34-Marker als potenzielle Vorläufer für Blutzellen werden ausgeschieden.

„Es bleiben schließlich zwei Milliliter mit hoch angereicherten Stammzellen des jeweiligen Patienten übrig. In der gleichen Sitzung erhält er diese Stammzellen in das Gelenk, zum Beispiel in ein Knie, injiziert“, sagte Pabinger.

„Wunderheilung“ gibt es nicht. „Das Verfahren ist nicht geeignet für Patienten mit schwersten Kniegelenksarthrosen, wo kein Knorpel mehr vorhanden ist. Da erreicht man eine Schmerzfreiheit durch ein künstliches Kniegelenk. Aber die körpereigenen Stammzellen können zum Beispiel bei mittlerer schmerzhafter Arthrose einen Behandlungserfolg haben. Binnen drei Monaten kommt es bei 75 Prozent der Patienten zu einer Verbesserung der Symptome“, betonte der Experte. Bei etwa einem Viertel der Behandelten zeigte sich kein Erfolg. Das Verfahren eignet sich laut Pabinger zum Beispiel auch für junge Patienten, die ein künstliches Gelenk noch nicht haben wollen.

Laut ersten Untersuchungen könnte binnen zwei Jahren eine Verbesserung der Knorpelschäden-Symptome um etwa 50 bis 70 Prozent eintreten. „Die Stammzelltherapie braucht einige Zeit, bis sie wirkt“, schilderte der Experte. Die Stammzellen finden ihren Weg zu dem Defekt - unter den „Umweltbedingungen“ des Gelenks entwickeln sie sich zu echten Knorpelzellen.

„In MR-Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass man die Abnützungserscheinungen um 27 Prozent verringern kann“, sagte Pabinger. Durch die ausschließliche Verwendung von adulten Stammzellen ohne jede Veränderung gebe es kein Risiko durch das Zellmaterial selbst. Die Wirksamkeitsdaten zu dem Verfahren stammen aus der ersten Placebo-kontrollierten Studie der Mayo-Klinik in den USA (American Journal of Sports Medicine; 2017).

Die Belegärzte des IRM haben das Verfahren bereits bei rund 50 orthopädischen Patienten angewendet. Vor wenigen Tagen stellte der Arzt das System bei der Jahrestagung der österreichischen Orthopäden in Wels vor. Im Dezember soll eine Präsentation am Weltorthopädiekongress im Oman stattfinden. Der Fachmann will das System über sein Institut in Graz in die klinische Praxis bringen. Auch eine eigene Studie mit der Österreichischen Gesellschaft für Regenerative Medizin (Georg Kobinia) und Berthold Huppertz von der Medizinischen Universität Graz ist seit 2018 von der Ethikkommission genehmigt, berichtete Pabinger.

