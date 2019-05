Leitbörsen in Fernost schließen mit Zugewinnen

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Dienstag mit Zugewinnen geschlossen. Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann 77,56 Zähler oder 0,37 Prozent auf 21.260,14 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 102,72 Zähler (plus 0,38 Prozent) auf 27.390,81 Einheiten. Der Shanghai Composite legte 17,53 Punkte oder 0,61 Prozent auf 2.909,91 Punkte zu.

Wichtige Konjunkturdaten wurden am Dienstag nicht veröffentlicht. Zudem ließ ein börsenfreier Montag in den USA keine Akzente von der Wall Street zu. Darüber hinaus blieben impulssetzende Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump bei seinem Besuch in Japan größtenteils aus.

Trump deutete zuletzt zum Dauerthema „Handelsstreit“ lediglich an, dass eine Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt in Ferne liege. Beide Länder seien für ein Übereinkommen noch nicht bereit und US-Zölle auf chinesische Waren könnten sehr schnell sehr deutlich steigen.

Unter den Einzelwerten ließ der potenzielle Zusammenschluss von Renault und FiatChrysler Autowerte steigen. Die Anteilsscheine der Renault-Partner Mitsubishi Motors und Nissan verzeichneten Zuschläge von 5,95 und 2,31 Prozent. Mit Blick auf den Hongkonger Aktienmarkt zogen die Papiere der Geely Automobile um 4,66 Prozent an.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich positiv. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 39.757,84 Zählern mit plus 74,55 Punkten oder 0,19 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg um 35,6 Zähler oder 0,54 Prozent auf 6.580,40 Einheiten.