Bankomat in Traun gesprengt - Fluchtauto vermutlich in Linz gestohlen

Traun (APA) - Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag in Traun (Bezirk Linz-Land) einen Bankomaten gesprengt. Durch ein Fenster, das er mit einem Flachwerkzeug aufzwängte, stieg er in das Foyer einer Bankfiliale ein und füllte ein explosives Gemisch in den Automaten. Das Gerät detonierte und der Räuber flüchtete mit dem Bargeld in unbekannte Richtung, teilte die Polizei OÖ mit.

Zeugen wollen einen graues Fluchtauto am Tatort gesehen haben, es könnte sich dabei um einen Pkw handeln, der vergangenes Wochenende in Linz gestohlen worden war. Ein Zusammenhang mit zwei Bankomatensprengungen vom 10. Mai 2019 in Linz und in Ottnang am Hausruck wollte die Polizei weder ausschließen noch bestätigen.