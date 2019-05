Necirvan Barzani neuer kurdischer Präsident im Norden des Iraks

Erbil (APA/dpa/AFP) - Necirvan Barzani ist zum Präsidenten der kurdischen Autonomiegebiete im Norden des Iraks gewählt worden. Der Neffe und Schwiegersohn des einflussreichen Kurdenführers Massoud Barsani erhielt m Parlament der autonomen Kurdenregion die Stimmen von 68 der anwesenden 81 Abgeordneten. Der 52-Jährige gehört zur Demokratischen Partei Kurdistans (PDK) und war zuletzt Ministerpräsident der Autonomieregion.

Allerdings wurde die Wahl von Spannungen mit der zweiten großen kurdischen Partei, der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), überschattet. Deren Abgeordnete blieben der Abstimmung fern, obwohl es eine Vereinbarung beider Parteien gegeben hatte. Die PUK warf der KDP vor, sich nicht an diese gehalten zu haben. Die Partei des verstorbenen irakischen Staatspräsidenten Jalal Talabani streitet mit dem Barzani-Clan seit langem um die Macht.

Der Posten des kurdischen Regionalpräsidenten war seit mehr als einem Jahr unbesetzt. Die Kurden im Nordirak hatten sich im September 2017 in einer Volksabstimmung mit überwältigender Mehrheit für die Abspaltung vom Irak ausgesprochen. Die Zentralregierung in Bagdad erkannte das Ergebnis jedoch nicht an und verhängte Strafmaßnahmen. Massud Barzani erklärte danach seinen Rückzug vom Präsidentenamt.

Sein Neffe Nechirvan genießt den Ruf, ein pragmatischer Politiker zu sein. Er stand seit 2012 an der Spitze der kurdischen Regionalregierung in Erbil. Barzani unterstützte zwar das Unabhängigkeitsreferendum, bemühte sich aber danach darum, die Beziehungen zu Bagdad wieder zu verbessern.

Barzanis KDP hatte bei der Wahl zum kurdischen Regionalparlament im vergangenen September 45 der 111 Sitze gewonnen. Auf Platz zwei folgte die PUK mit 21 Sitzen.

Die Kurden im Nordirak genießen weitgehende Autonomierechte, streben aber die Unabhängigkeit an. Sie wurden im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) auch von der Bundeswehr unterstützt. Deutschland lieferte Waffen an die kurdischen Peschmerga-Kämpfer und bildete diese aus. Die KDP und die Familie Barzani gehören seit langem zu den dominierenden Kräften in den irakischen Kurdengebieten.

(Alternative Schreibweise: Barsani)