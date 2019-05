Österreicher als Finanzchef von Caritas-Weltverband wiedergewählt

Rom/Wien/Vatikanstadt (APA) - Kardinal Luis Antonio Tagle bleibt Präsident von „Caritas Internationalis“. Die in Rom tagende Generalversammlung des Dachverbandes von 165 nationalen Caritasverbänden und anderen katholischen Wohlfahrtsorganisationen bestätigte den 61-jährigen Erzbischof von Manila am Montagabend für weitere vier Jahre in seinem Amt, wie Kathpress berichtete.

Auch der seit 2015 als Schatzmeister des Caritas-Weltdachverbands fungierende Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien, Alexander Bodmann (46), wurde wiedergewählt. Am Schlusstag der sechstägigen Versammlung von hunderten Caritas-Spitzenvertretern aus aller Welt steht am Dienstag unter anderem die Wahl eines neuen „Caritas Internationalis“-Generalsekretärs in Nachfolge des Franzosen Michel Roy an.

Er freue sich über seine Wiederwahl und sei froh, seine Arbeit im Leitungsgremium von „Caritas Internationalis“ fortsetzen zu können, sagte Alexander Bodmann am Dienstag gegenüber Kathpress. Klimaschutz, die Abschaffung von Armut und Nachhaltigkeit zählten zu den Zielen der weltweiten Caritas über die auch bei der aktuellen Generalversammlung beraten worden sei. An der Spitze der Caritas-Weltdachverbands wolle er dazu beitragen, gemeinsam die weiteren Voraussetzungen zu schaffen, um die Stabilität der Konföderation der Caritasverbände zu stärken und etwa Humanitäre Hilfe noch besser koordinieren zu können, sagte Bodmann.

Im 1951 gegründeten Dachverband „Caritas Internationalis“ sind heute 165 eigenständige nationale Caritas-Verbände und katholische Wohlfahrtsorganisationen aus aller Welt zusammengeschlossen. Aufgabe von „Caritas Internationalis“ ist vor allem die Koordinierung von Hilfsaktionen und Entwicklungsprogrammen auf weltkirchlicher Ebene. Der Vatikan hat in dem Dachverband weitgehende Mitspracherechte und muss die gewählte Leitung bestätigen.

