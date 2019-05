15-jähriger Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit Auto in Wels gestorben

Wels (APA) - Ein 15-jähriger Mopedfahrer, der bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Wochenende in Wels schwer verletzt worden war, ist in der Nacht auf Dienstag im Spital gestorben. Das berichtete die Polizei. Die 14-jährige Freundin des Jugendlichen, die am Sozius gesessen war, liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Das Pärchen war in der Nacht auf Sonntag an der sogenannten Saunakreuzung mit dem Wagen eines 21-Jährigen kollidiert. Das Moped wurde etwa 60 Meter weit weggeschleudert. Die Polizei geht davon aus, dass die zwei Teenager durch die Luft katapultiert wurden und einer der beiden gegen ein Verkehrszeichen prallte. Der 15- und die 14-Jährige landeten etwa 20 Meter von der Unfallstelle entfernt auf einem Weg. Beide wurden von Ersthelfern reanimiert.

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, dass zum Unfallzeitpunkt noch weitere Autolenker an der „Saunakreuzung“ waren und ersucht diese, sich bei der Polizei in Wels unter der Telefonnummer 059133/47-4444 zu melden.