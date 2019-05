EU-Wahl - Basketball-Legende Marciulionis verzichtet auf Mandat

Vilnius (APA/dpa) - Litauens Basketball-Legende Sarunas Marciulionis hat überraschend seinen Verzicht auf sein Mandat im Europaparlament angekündigt. Der 54 Jahre alte Politik-Neuling war bei den Europawahlen für den regierenden Bund der Bauern und Grünen angetreten und hatte einen der beiden Sitze der Partei gewonnen.

In einer am Dienstag veröffentlichten Parteimitteilung erklärte Marciulionis, er wolle sich stärker Projekten in Litauen widmen, an denen junge Menschen und Athleten beteiligt seien. Nun soll der Mitteilung zufolge der nächstplatzierte Kandidat der Partei nachrücken. Parteichef Ramunas Karbauskis bestätigte einem Bericht der Agentur BNS zufolge den Verzicht von Marciulionis.

Das Ergebnis der Europawahl zeige, dass das Europäische Parlament sich auf die Werte und die Wahrung der Einheit der EU konzentrieren müsse. Dazu brauche es erfahrenere Politiker als ihn, schrieb der nicht der Partei angehörende Marciulionis. Mit seinen Projekten in Litauen werde er daher von größerem Nutzen für sein Land sein.

Marciulionis gehört zu den besten europäischen Basketball-Spielern aller Zeiten und war einst der erste Spieler aus der Sowjetunion in der amerikanischen Profi-Liga NBA. Der 1,96 Meter große Ex-Korbjäger gewann 1988 Olympia-Gold mit der Sowjetunion und zweimal Olympia-Bronze mit seinem 1991 wieder unabhängig gewordenen Heimatland.