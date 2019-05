EU-Topjobs - Gipfel der Angeschlagenen und Abgeschriebenen

Brüssel (APA/AFP) - Der EU-Sondergipfel nach der Europawahl am Dienstag in Brüssel ist ein Treffen mit vielen politisch Angeschlagenen und Abgeschriebenen. Eine Reihe von Staats- und Regierungschefs kämpfen mit innenpolitischen Problemen, sind politisch handlungsunfähig oder wurden gar bereits zum Rücktritt gezwungen.

THERESA MAY

Die britische Premierministerin hatte am Freitag das Handtuch geworfen und ihren Rücktritt als Parteichefin für nächste Wochen angekündigt. Über Monate hat Theresa May vergeblich versucht, den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag durch das Unterhaus zu bekommen - konnte aber nicht einmal die Widerstände bei ihren Konservativen überwinden. Die Suche nach einem Nachfolger an der Spitze der Tories läuft nun. Er soll spätestens Ende Juli auch das Amt des Premierministers übernehmen.

ALEXIS TSIPRAS

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat mit seiner linken Syriza-Partei eine schwere Niederlage bei der Europawahl am Sonntag hinnehmen müssen. Hintergrund ist die weiter hohe Arbeitslosigkeit in dem hoch verschuldeten Land, das auch nach Ende der Rettungsprogramme der Euro-Partner weiter einen Sparkurs fahren muss. Tsipras setzte noch am Wahlabend alles auf eine Karte und kündigte an, den Präsidenten zu bitten, Neuwahlen anzusetzen. Mögliches Datum ist der 30. Juni.

CHARLES MICHEL

Der Belgier ist schon seit Dezember nur noch geschäftsführend im Amt. Doch die gleichzeitig mit der Europawahl stattfindenden Parlamentswahlen haben die Spaltung zwischen den flämischen und französischsprachigen Landesteilen noch vertieft. Und Michels Liberale mussten Verluste hinnehmen. Die Regierungsbildung wird damit kompliziert. Anfang des Jahrzehnts dauerte es 18 Monate, bis in Belgien eine neue Regierung stand - ein Weltrekord.

EMMANUEL MACRON

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kam bei der Europawahl mit seiner Partei La République en Marche (LREM) nur auf Platz zwei. Wie schon 2014 wurden die Rechtspopulisten von Marine Le Pen stärkste Kraft bei der Abstimmung in Frankreich. Im neuen EU-Parlament will sich Macron mit seiner LREM nun der liberalen Fraktion Alde anschließen, die damit aber nur drittstärkste Kraft ist hinter den Konservativen und den Sozialdemokraten wird.

ANGELA MERKEL

Seit Angela Merkel im Dezember nach fast 18 Jahren als CDU-Vorsitzende zurücktrat, gilt sie in Europa als deutsche Kanzlerin auf Abruf. Bei der Europawahl am Sonntag mussten CDU und SPD schwere Verluste hinnehmen, was die Große Koalition in Deutschland vor eine Bewährungsprobe stellt. In Brüssel sehen einige die Kanzlerin weiter als mögliche Kandidatin für die Nachfolge von EU-Ratspräsident Donald Tusk im Herbst - auch wenn Merkel dies mehrfach zurückgewiesen hat.

SEBASTIAN KURZ

Der österreichische Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde am Tag vor dem EU-Gipfel durch das Parlament gestürzt und nimmt daher nicht am EU-Gipfel teil. Österreich wird durch den interimistisch ernannten Bundeskanzler und bisherigen Vizekanzler Hartwig Löger (ÖVP) vertreten. Löger bleibt aber voraussichtlich nur kurzzeitig im Amt. Es wird erwartet, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen bis spätestens Anfang nächster Woche eine neue Regierung angelobt.