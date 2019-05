USA boykottieren UNO-Abrüstungskonferenz unter Vorsitz Venezuelas

Genf (APA/AFP) - Aus Protest gegen den Vorsitz Venezuelas bei der UNO-Abrüstungskonferenz (UNCD) in Genf hat der US-Vertreter Robert Wood die Sitzung am Dienstag verlassen. Er werde nicht an Sitzungen teilnehmen, die von einem „Schurkenstaat“ geleitet würden, sagte Wood vor Journalisten. „Was da drinnen vor sich geht, ist eine Propaganda-Hetzrede.“

Der Vorsitz über die Abrüstungskonferenz rotiert in alphabetischer Reihenfolge unter den Mitgliedstaaten. Wood sprach am Dienstag von einem „weiteren tragischen Tag in der Geschichte“ des Gremiums, nachdem im vergangenen Jahr Syrien den Vorsitz hatte.

Der US-Vertreter verließ die Sitzung unmittelbar nachdem der venezolanische UN-Botschafter in Genf, Jorge Valero, den Vorsitz über die Konferenz übernahm und sich an die Teilnehmer wandte. „Was immer da drinnen besprochen wird, was immer entschieden wird, hat keinerlei Legitimität, weil es ein illegitimes Regime ist, welches den Vorsitz über dieses Gremium hat“, sagte Wood.

Im Machtkampf zwischen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro und dem selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó unterstützen die USA neben mehr als 50 anderen Staaten Guaidó. Wood sagte, die Abrüstungskonferenz müsse von einem Vertreter Guaidós geleitet werden.

Die Abrüstungskonferenz war einst ein wichtiges UN-Gremium für die Aushandlung von Abkommen zur Waffenkontrolle. Angesichts diplomatischer Streitigkeiten gibt es aber seit Jahren keine Fortschritte.

