Wiener Rentenmarkt zu Mittag wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Dienstag, zu Mittag kaum verändert notiert. Über alle beobachteten Fristigkeiten hinweg zeigten die Bundesanleihen keine nennenswerten Kursveränderungen zum Vortag. Der Euro-Bund-Future notierte marginal tiefer.

Aktuellen Daten zufolge haben Banken in der Eurozone ihre Kreditvergabe an Unternehmen wieder etwas ausgeweitet. Die Geldhäuser reichten im April 3,9 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist. Das ist das bisher stärkste Wachstum in diesem Jahr. Die Kreditvergabe-Daten werden von den Währungshütern genau verfolgt und fließen in ihre geldpolitischen Überlegungen ein.

Zudem hat sich die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone im Mai überraschend aufgehellt. Das entsprechende Barometer stieg um 1,2 auf 105,1 Punkte, obwohl Experten mit einer Stagnation gerechnet hatten. Verantwortlich für den Anstieg sind Industrie, Verbraucher sowie Dienstleister. In der Baubranche trübte sich die Stimmung hingegen ein.

Bei den Einzelhändlern stabilisierte sie sich und in der Baubranche trübte sie sich ein. In Frankreich, Italien und Spanien stieg das Barometer deutlich und in Deutschland leicht. In den Niederlanden fiel es hingegen. Die Wirtschaft im Währungsraum hatte zu Jahresbeginn ihr Wachstumstempo gesteigert.

Im weiteren Handelsverlauf richtete sich der Blick der Anleger in die USA, wo die Finanzmärkte nach einem Feiertag erst am heutigen Dienstag in die Handelswoche starten. Darüber hinaus könnten am Nachmittag Zahlen zur Stimmung der US-amerikanischen Verbraucher für Impulse sorgen.

Heute um 12:20 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 167,75 um 11 Ticks über dem letzten Settlement von 167,64. Das bisherige Tageshoch lag bei 167,91, das Tagestief bei 167,52. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 39 Basispunkte. Der Handel verläuft bei sehr gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 389.841 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 0,96 (zuletzt: 0,95) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,16 (0,17) Prozent, die fünfjährige mit -0,31 (-0,31) Prozent und die zweijährige lag bei -0,58 (-0,59) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 47 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 42 (42) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 32 (32) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 4 (4) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 113,09 113,31 0,96 47 112,88 Bund 29/02 10 0,75 103,23 103,28 0,16 42 103,04 Bund 24/10 5 0,00 110,65 110,82 -0,31 32 110,69 Bund 21/09 2 3,90 109,44 109,49 -0,58 4 109,46 ~