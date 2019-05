Regierung: Lögers Amtsübernahme im Kanzleramt rund um Angelobung

Wien (APA) - Eine persönliche Amtsübergabe durch Sebastian Kurz an seinen Kurzzeitnachfolger Hartwig Löger (beide ÖVP) hat es am Dienstag zwar nicht gegeben. Allerdings hat Löger den abgewählten Bundeskanzler am Vormittag gesprochen, hieß es aus seinem Büro zur APA. Außerdem habe er bei Terminen rund um die Angelobung die nötigen Informationen bekommen, um das Kanzleramt verwalten zu können.

Nach seiner Angelobung habe Löger bereits erste Verwaltungsakte in der neuen Funktion gesetzt. Aus dem Finanzministerium in das Bundeskanzleramt übersiedeln wird Löger für die kommenden Tage aber nicht.