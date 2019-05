Schweizer Bauchemiekonzern Sika eröffnet neue Fabrik in Katar

Baar/Doha (APA/awp/sda) - Sika will von den großen Investitionsprogrammen in Katar profitieren. Das Schweizer Bauchemieunternehmen eröffnet eine neue Fabrik für die Produktion von Betonzusatzmitteln in Doha. Auch der lokale Hauptsitz und ein Warenlager werden an dem Standort angesiedelt.

Katar sei aufgrund von umfangreichen Infrastruktur-Investitionen sowie zahlreichen Mega-Projekten ein attraktiver Markt, begründet Sika am Dienstag den Schritt in einer Aussendung. Bis 2023 werde für Katars Bauwirtschaft ein durchschnittliches jährliches Wachstum von mehr als 9 Prozent erwartet.

In Katar fließt viel Geld in die Stadien und die Infrastruktur für die Fußballweltmeisterschaft 2022. Darüber hinaus erweitere das Land an der Ostküste der arabischen Halbinsel auch seine Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Großinvestitionen sollen laut Sika auch im Gassektor getätigt werden.

~ ISIN CH0000587979 WEB http://www.sika.com/ ~ APA284 2019-05-28/13:14