EU-Wahl - Von Ventimiglia bis Lampedusa: Lega siegt in Migrantenorten

Rom (APA) - Von Ventimiglia bis Lampedusa: Italiens rechtspopulistische Partei Lega, die seit einem Jahr in der Regierung ihren harten Einwanderungskurs umsetzt, hat bei der Wahl am Sonntag auch in den von der Migrationskrise besonders betroffenen Gemeinden gepunktet. Eklatant ist dies der Fall auf der Mittelmeerinsel Lampedusa: Hier erreichte die Lega von Innenminister Matteo Salvini 45 Prozent der Stimmen.

Auch im kalabrischen Dorf Riace, das für seinen Einsatz zur Integration von Flüchtlingen international bekannt geworden ist, schnitt die Lega mit 30 Prozent der Stimmen relativ stark ab. Der frühere Bürgermeister Domenico Lucano, der das aussterbende Dorf mithilfe von Migranten wiederbeleben wollte, war im Herbst wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung festgenommen worden.

In der italienisch-französischen Grenzstadt Ventimiglia stimmten 44 Prozent der Wähler für die Lega, die oppositionellen Sozialdemokraten und die Fünf-Sterne-Bewegung mussten sich mit jeweils 14 Prozent der Stimmen begnügen. Von dem Grenzort aus machen sich regelmäßig Flüchtlinge auf den Weg nach Frankreich. Auch in der Alpenortschaft Bardonecchia, von der aus Migranten zu Fuß über Bergwege versuchen Frankreich zu erreichen, schnitt die Lega mit 41 Prozent deutlich besser als im Landesdurchschnitt ab.

Abgestraft wurden bei der Wahl einige Kandidaten anderer Parteien, die sich für die Integration von Migranten einsetzen. Die bisherige sozialdemokratische EU-Parlamentarierin Cecile Kyenge, die 2013 als erste schwarze Ministerin Italiens angelobt worden war, verfehlte ihre Wiederwahl.

Dafür war ihr Parteikollege Pietro Bartolo, der sich als Arzt seit Jahren auf der Insel Lampedusa für Flüchtlinge einsetzt, bei der Wahl erfolgreich. Er bekam 258.000 Vorzugsstimmen und zieht daher ins EU-Parlament ein. Den Erfolg der Lega auf seiner Insel begründet Bartolo mit der hohen Stimmenenthaltung. Lediglich 26 Prozent der Inselbewohner gaben bei der EU-Wahl ihre Stimme ab.