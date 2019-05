Fußball: Erweiterter ÖFB-Kader für U21-EM

Wien (APA) - Der erweiterte Kader des österreichischen U21-Fußballnationalteams für die EM-Vorbereitung mit dem Länderspiel gegen Frankreich am 11. Juni in Hartberg gegen Frankreich. Die endgültige Nennung für die EM in Italien (16. bis 30. Juni) erfolgt am 6. Juni.

Tor: Johannes Kreidl (SV Ried), Patrick Pentz (Austria Wien), Alexander Schlager (LASK)

Verteidigung: Alexandar Borkovic (Austria Wien), Kevin Danso (FC Augsburg/GER), Marco Friedl (Werder Bremen/GER), Petar Gluhakovic (Austria Wien), Sandro Ingolitsch (St. Pölten), Emir Karic (SCR Altach), Philipp Lienhart* (SC Freiburg/GER), Dario Maresic (Sturm Graz), Stefan Posch* (1899 Hoffenheim/GER), Maximilian Ullmann (LASK)

Mittelfeld: Husein Balic (St. Pölten), Christoph Baumgartner (1899 Hoffenheim/GER), Mathias Honsak (Holstein Kiel/GER), Sascha Horvath (Wacker Innsbruck), Michael Lema (Sturm Graz), Ivan Ljubic (Sturm Graz), Dejan Ljubicic (Rapid Wien), Sandi Lovric (Sturm Graz), Xaver Schlager* (RB Salzburg), Hannes Wolf (RB Salzburg)

Sturm: Adrian Grbic (SCR Altach), Sasa Kalajdzic (Admira), Marko Kvasina (SV Mattersburg), Patrick Schmidt (FC Admira)

Auf Abruf: Emanuel Aiwu (FC Admira), David Cancola (TSV Hartberg), Fabian Ehmann (Kapfenberger SV), Paul Gartler (Rapid Wien), Manuel Haas (St. Pölten), Arnel Jakupovic (Sturm Graz), Stefan Peric (Wacker Innsbruck), Dominik Prokop (Austria Wien), Wilhelm Vorsager (FC Admira)

*= ab 14. Juni