Regierungsabwahl bescherte ORF erneut Millionenpublikum

Wien (APA) - Die Abwahl der Regierung hat dem ORF am gestrigen Montag erneut ein Millionenpublikum beschert. Zuschauerstärkste Sendung war die „Zeit im Bild“ auf ORF 2 mit 1,588 Millionen Sehern (51 Prozent Marktanteil) vor „Bundesland heute“ mit 1,537 Millionen (55 Prozent Marktanteil), hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag.

Die Ansprache des Bundespräsidenten im Rahmen eines „Report spezial“ verfolgten 1,339 Millionen (39 Prozent Marktanteil), das anschließende Gespräch im „Report spezial“ mit u. a. SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner 1,404 Millionen (42 Prozent Marktanteil). Damit war diese „Report“-Ausgabe laut ORF die meistgesehene bisher.

