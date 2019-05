Polizeirazzia sorgte für Beunruhigung im Norden des Kosovo

Prishtina (Pristina)/Belgrad (APA/dpa) - Eine umfangreiche Polizeiaktion in vier nord-kosovarischen, mehrheitlich von Serben bewohnten Gemeinden hat am Dienstag für große Beunruhigung der lokalen Bevölkerung gesorgt und in Belgrad Alarm ausgelöst. Die Razzia richtete sich gegen organisierte Kriminalität und Waffenschmuggel, wie die kosovarische Polizei erklärte. Serbische Streitkräfte und Polizei wurden in Alarmbereitschaft versetzt.

Nach kosovarischen Medienberichten nahm die Polizei mehrere Dutzend Verdächtige fest, unter ihnen mehrere Polizeibeamte. Laut Krankenhausquellen im Süd-Mitrovica wurden vier Personen verletzt. Zwei Polizisten, die sich ihrer Festnahme widersetzten, sowie zwei Zivilisten kamen mit leichten Verletzungen davon.

Im Nordteil von Kosovska Mitrovica, dem Zentrum des serbisch bevölkerten Landesteils, betätigten serbische Bürger die Sirenen, als sie das Kommando der Sonderpolizei ROSU in der Früh anrücken sahen. Besonders angespannt war die Situation in den frühen Morgenstunden in Zubin Potok, wo die Polizei mit mehreren von der lokalen Bevölkerung aufgebauten Barrikaden konfrontiert war.

Polizeisprecher Baki Kelani erklärte, bei der Aktion, die bis 11.30 Uhr dauerte, seien Dutzende Personen, darunter ein russischer Staatsbürger, festgenommen worden. Unter den Festgenommenen befanden sich laut Polizei sowohl Serben als auch Albaner und Bosniaken. Es würde sich um Polizisten, Grenzpolizisten, aber auch um Zivilisten handeln. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic erklärte im serbischen Parlament, dass sich unter den Festgenommenen 25 Serben und Bosniaken befänden. Bei dem festgenommenen Russen würde es sich laut Vucic um einen Mitarbeiter der UNO-Interimsverwaltung (UNMIK) handeln.

„Das Ganze dient nur dazu, das serbische Volk (im Nordkosovo) einzuschüchtern“, erklärte Vucic am Dienstag in Belgrad. Die Serben, die dort viel gewohnt seien, hätten zunehmend Angst. Der kosovarische Ministerpräsident Ramush Haradinaj rief zur Ruhe auf. Er teilte über Twitter mit: „In den nördlichen Gemeinden des Kosovo sind Operationen gegen das Schmuggelwesen und die organisierte Kriminalität im Gang, als Teil unseres Bestrebens, den Rechtsstaat für alle durchzusetzen.“ Laut Präsident Hashim Thaci würde die Razzia dem Wohl aller Bürger dienen. Er forderte die Serben auf, den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität zu unterstützen.

Auch die NATO und die EU forderten Prishtina und Belgrad zur Zurückhaltung auf. Die Polizeiaktion müsse im Einklang mit dem Gesetz durchgeführt werden, sagte EU-Sprecherin Maja Kocijan?i?. Es gelte auch, entsprechend zu kommunizieren, ergänzte sie laut Belgrader Medienberichten. Ein Sprecher der NATO-geführten Kosovo-Mission KFOR erklärte, dass sie die Situation genau verfolge. NATO-Truppen seien aber nicht in Alarmbereitschaft.

Die Polizeirazzia wurde, wie von offiziellen Stellen in Prishtina bestätigt, auch in den zentral-kosovarischen Gemeinden Skenderaj (Srbica) und Drenas (Glogovac) durchgeführt. Die Polizei habe auf Basis einer entsprechenden gerichtlichen Anordnung nach mehrmonatigen Ermittlungen gehandelt, hieß es. Das Internetportal der Tageszeitung „Koha Ditore“ berichtete, dass über die Festgenommenen unterdessen eine 48-stündige Haft verhängt worden sei.

Im Nordteil Mitrovicas und in drei weiteren Gemeinden, die unmittelbar an Serbien grenzen, regieren von Belgrad unterstütze Machtstrukturen mit engen Verbindungen zur Mafia, schreibt die Nachrichtenagentur dpa. Obwohl das Gebiet zum Kosovo gehört, haben die kosovarischen Behörden dort keine entscheidende Präsenz. Maßnahmen zur Strafverfolgung können dort in der Regel nur im Rahmen großangelegter Razzien erfolgen.

Der Kosovo ist heute zu mehr als 90 Prozent von Albanern bewohnt. Die ehemals serbische Provinz hatte sich nach einem bewaffneten Aufstand und mit Hilfe einer NATO-Intervention 1999 von Belgrad abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt. Serbien hat dies nie anerkannt und betrachtet seine ehemalige Provinz weiterhin als eigenes Staatsgebiet. Der von der EU initiierte Normalisierungsdialog zwischen Belgrad und Prishtina steckt seit längerer Zeit fest. Die Regierung in Prishtina hatte im November drastische Zölle für Waren aus Serbien eingeführt, was praktisch zum Stopp des Warenimports aus Serbien führte. Die Verluste für die serbische Wirtschaft würden laut Belgrader Angaben etwa 40 Mio. Euro monatlich betragen.