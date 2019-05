Kanu: EM in Pau Auftakt für rot-weiß-rote Olympia-Qualifikation

Pau (APA) - Die Wildwasser-Slalomfahrer beginnen ihre internationale Wettkampfsaison mit den Kanu-Europameisterschaften von Donnerstag bis Sonntag in Pau. Österreichs Nationalteam sieht sich nach drei einwöchigen Vor-Ort-Camps gut vorbereitet. Je drei Damen und Herren im Kajak-Einer sowie zwei Damen im Canadier haben sich in einer internen Qualifikation Startplätze bei EM und den fünf Weltcupevents gesichert.

Damit war die Basis auch für die Olympia-Qualifikation gelegt. Denn da wendet Österreichs Verband (ÖKV) ein internes Punktesystem an, um die Teilnehmer für die Spiele über EM und WM bis Ende September 2019 zu ermitteln. Die sollen also beim Olympia-Testevent vom 23. bis 27. Oktober in Tokio schon feststehen. „Wir haben ein extrem starkes Team mit einer hohen Leistungsdichte, somit wird der interne Kampf um die Tickets extrem spannend“, sagte Cheftrainer Helmut Oblinger.

Pro Bootsklasse ist ein Quotenplatz möglich, drei Stück sind das Ziel - bei Damen und Herren im Kajak-Einer (K1) sowie bei den Damen im erstmals olympischen Canadier-Einer (C1). Um die Quotenplätze geht es bei den Weltmeisterschaften von 24. bis 29. September in La Seu D‘Urgell/Spanien. Bis zu den Spielen 2020 sind dann 60 bis 80 Trainingstage in Tokio geplant. Die Weltcupsaison wiederum beginnt Mitte Juni in Lee Valley/GBR. Es folgen Bratislava, Tacen, Markkleeberg und Prag.

Auf EM-Ebene war die ÖKV-Equipe 2018 in Prag äußerst erfolgreich. Viktoria Wolffhardt gewann Gold im Canadier-Einer, Corinna Kuhnle Silber im Kajak-Einer und die Damen mit Kuhnle/Lisa Leitner/Wolffhardt im Kajak-Team Silber. Heuer sind allen voran Kuhnle und Wolffhardt erste Podestkandidatinnen, nach erlittenen Blessuren sind sie nun wieder fit und bereit.

„EM und WM sind die Saison-Höhepunkte“, stellte Kuhnle im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur klar. „Der Saisonanfang ist ein Wegweiser, wie man dasteht. Alle außer Jessica Fox (AUS, Anm.) sind am Start. Ricarda Funk ist sogar noch besser geworden“, schätzt die 31-Jährige ihre deutsche Dauerkonkurrentin stark ein. In Pau gab es in den vergangenen Tagen wegen starker Regenfälle einen höheren Wasserstand, bis zu den Finalläufen sollte sich die Lage aber normalisieren.

Wolffhardt fährt unverändert zweigleisig, also im Kajak und Canadier. „Es ist 50:50 - ich habe keinen Schwerpunkt auf eine Disziplin“, erklärte die 24-jährige Niederösterreicherin. In der Konkurrenz rechnet sie in beiden Disziplinen „mit den Üblichen“. Speziell auf Kuhnle und Wolffhardt setzt Oblinger: „Das Ziel ist, wieder drei Leute ins Finale zu bekommen. Wenn dann eine Medaille rausschaut, ist es umso schöner.“

Eine solche könnte es auch wieder in den Teambewerben geben, wobei Oblinger bewusst auch die Herren miteinbezieht. „Vielleicht haben sie ein bisschen Glück, dann ist die Bronzemedaille drinnen.“ Bei den Damen ist nach der internen Quali mit der erst 20-jährigen Nina Weratschnig eine jüngere Athletin anstelle der routinierteren Lisa Leitner dabei.

Wolffhardt wie Kuhnle gaben an, nicht an die Olympia-Quali zu denken. „Ich möchte an meine Erfolge der letzten beiden Jahre anschließen, dann klappt es auch intern“, sagte Wolffhardt. Kuhnle sieht nach zwei Olympia-Teilnahmen bei sich durchaus einen Leistungsvorsprung: „Es geht darum, bei mir zu bleiben, mich darauf zu konzentrieren.“ Eine EM-Topleistung bedeutet in jedem Fall einen wichtigen Schritt in Richtung Tokio 2020.

ÖKV-Team für EM in Pau - Kajak-Einer Damen: Corinna Kuhnle, Viktoria Wolffhardt, Nina Weratschnig; Kajak-Einer Herren: Felix Oschmautz, Mario Leitner, Matthias Weger; Canadier-Einer: Nadine Weratschnig, Wolffhardt