Kinder von Sarah Connor finden ihre Mutter nicht immer cool

München (APA/AFP) - Die vier Kinder von Musikstar Sarah Connor finden ihre Mutter keineswegs immer cool. „Nein. Nicht immer“, sagte die 38-Jährige der neuen Ausgabe der Illustrierten „Bunte“. „Wenn ich in unserer Küche aus vollem Halse singe oder tanze, verdrehen sie auch mal genervt die Augen.“

Für Connor steht der Nachwuchs an erster Stelle. „Meine Kinder beanspruchen den Hauptteil meiner Zeit, sie sind meine größte Inspiration“, sagte die Sängerin.

Am Freitag erscheint das neue Album „Herz Kraft Werke“ der Sängerin. Am 12. November gastiert Sarah Connor in der Wiener Stadthalle.