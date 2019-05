CHRONIK - Termine von Mi, 29.05.19 bis Do, 30.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

WIEN * SI MOTORSPORT

CI Abschied von Niki Lauda

WI * BILD SI 08:00- MOTORSPORT CI 12:00 Öffentliche Aufbahrung (live auf ORF Sport

WI +)

APA-Live-Blog unter

http://go.apa.at/CoZt0nUi

(Stephansdom, 1., Stephansplatz 3) * SI 13:00 MOTORSPORT

CI Feierliches Requiem

WI (anschl. nicht-öffentliche Beisetzung im

engsten Familienkreis)

APA-Live-Blog unter

http://go.apa.at/CoZt0nUi

(Stephansdom, 1., Stephansplatz 3)

* 09:00 II Sitzung Wiener Landtag

CI (Rathaus Wien, 1., Lichtenfelsgasse 2)

WI * 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria „Tourismus-Zahlen

CI April“ (Ankünfte und Nächtigungen) sowie

Winterhalbjahr (November bis April) - 09:30 CI Abschluss R20 Austrian World Summit

WI (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

AI http://go.apa.at/bsjnf3yi

(Breakout Sessions in verschiedenen Locations in

Wien) * 10:00 CI PK Volkshilfe, Promenz „Selbstständig leben mit

Demenz“ mit u.a. Gulyn (Promenz), Dir. Fenninger

(Volkshilfe), Pfeffer (Bezirksvorsteherin),

Schönborn (GF Promenz)

(Bezirksvorstehung Hernals, Festsaal, 17.,

Elterleinplatz 14) - 10:00 II +++ ABGESAGT +++

WI Ministerrat

CI (Bundeskanzleramt, 1., Ballhausplatz 2) - 10:00 KI Pressefrühstück „Brünner Stadtansichten - wie Sie

CI sie noch nicht kennen!“ - Stadtführer, Gourmet-

Guide, UNESCO-Musikstadt

(Tschechisches Zentrum, 1., Herrengasse 17) * 10:30 WI PG IG Milch „Missstände am Milchmarkt gefährden

CI Konsumenten und Klima“ mit Obmann Grünzweil,

Halbmayer (ehem GF Freie Milch Austria), Furtüller

(ehem. GF BIo Molkerei)

(Cafe im Hof, 4., Weyringergasse 36) - 11:00 KI Baustellen-Frühstück Haus des Meeres „Neues

CI Kulturprogramm“ mit u.a. GF Köppen

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Haus des Meeres, 6., Fritz-Grünbaum-Platz 1) - 11:00 II Arbeits- und Sozialausschuss des Nationalrates

CI (Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

WI Bibliothekshof, Lokal 3, 1., Heldenplatz) - 18:00 AI Diskussion EU-Kommission, UNO-Büro zur

CI Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung (UNODC)

„EU-UNO 40 Jahre Gemeinsam in Wien –

Multilateralismus am Arbeitsplatz“ mit Jean-Luc

Lemahieu (UNODC), nigerianischer Botschafterin

Vivian Nwunaku Rose Okeke, mexikanischer

Botschafterin Alicia Buenrostro Massieu

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) - 18:00 CI Diskussion Wissenschaftsfonds (FWF) Reihe „Am

XI Puls“: „Anziehungskraft Schönheit - Der Adaptive

Schönheitssinn“ mit Leder (Universität Wien),

Worseg (Privatklinik Währing)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://tinyurl.com/y6bbwzob

(Theater Akzent, 4., Theresianumgasse 18)

KÄRNTEN Klagenfurt - 10:00 CI PG „Präsentation Reformplan öffentlicher Verkehr

2020plus“ mit u. a. LR Schuschnig (ÖVP)

(Hauptbahnhof Klagenfurt, Vogelweide-Platz)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 10:00 WI PG Oesterreichische Nationalbank (OeNB) „Euro-

CI Info-Tour 2019“ mit Taborsky (Gruppenleiter

Finanzbildung)

(Bahnhofsplatz)

OBERÖSTERREICH Linz * 09:00 CI Forts. Prozess gegen Stiefmutter, die zwei

Stiefkinder misshandelt haben soll

(Landesgericht Linz, Saal 114, Fadingerstraße 2) - 10:30 CI PK Stadt Linz „Zuschüsse der Stadt zum

Öffentlichen Nahverkehr“ mit Bgm. Luger (SPÖ)

(Altes Rathaus Linz, Pressezentrum, Hauptplatz 1)

SALZBURG Flachau - CI 20. Jahrestag Brandinferno im Tauerntunnel

STEIERMARK Gössendorf - 18:30 CI Angelobung von 160 Bundesheer-Rekruten aus

II Steiermark, Kärnten, NÖ, OÖ, Salzburg, Tirol und

Wien mit u.a. LH Schützenhöfer (ÖVP), stv.

steirischer Militärkommandant Trinkl

(Sportanlage, Sportplatzstraße 60)

Graz - 10:00 CI PK Fachstelle für Suchtprävention (VIVID)

„Weltnichtrauchertag 2019 und aktuelle Ex-Raucher-

Kampagne“

(Medienzentrum Steiermark, Hofgasse 16) - 18:00 CI Buchpräsentation Karl-Franzens-Universität (KFU),

KI Hans Gross Kriminalmuseum Graz „Alte Geschichte

und Kriminologie“

(Karl-Franzens-Universität, OG 2, HS01.23,

Universitätsplatz 3)

TIROL - 09:00 CI PK „Lärmregion Lechtl und Umgebung“ mit Gurgiser

(Transitforum Austria-Tirol)

(Bez. Reutte, Novellis, Mühler Straße 12)

ITALIEN Grado * CI 28. Ärztetage

(26.5. bis 1.6.)

NEPAL Kathmandu - CA 66. Jahrestag der Erstbesteigung des Mount Everest

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Donnerstag, 30. Mai 2019

WIEN - 11:00 KI Wir sind Wien.Festival: Empfang anl. Ausstellung

CI „Deix In The City“ und „In Gedenken an Manfred

Deix“; (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(nur mit Einladung)

Laudatio: Gottfried Helnwein

(Wanderausstellung ab 1.6.; erste Station:

Stadtpark)

(Rathaus Wien, Räumlichkeiten des

Landtagspräsidenten, 1., Lichtenfelsgasse 2)

STEIERMARK Bad Aussee - CI 60. Narzissenfest

(bis 2.6.)

