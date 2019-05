Fußball: Kader Nordmazedonien für EM-Quali gegen ÖFB-Team

Skopje/Wien (APA) - Nordmazedoniens Teamchef Igor Angelovski hat folgenden 23-Mann-Kader für die EM-Qualifikationsspiele bekannt gegeben. Die Nordmazedonien treffen in Gruppe G am 7. Juni in Skopje auf Polen, am 10. Juni spielen sie erneut in Skopje gegen Österreich.

Tor: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano/ESP), Dejan Iliev (Arsenal/ENG), Damjan Shishkovski (Rovaniemi/FIN)

Abwehr: Stefan Ristovski (Sporting Lissabon/POR), Kire Ristevski (Ujpest Budapest/HUN), Visar Musliu (Shkendija Tetovo), Darko Velkovski (HNK Rijeka/CRO), Gjoko Zajkov (Charleroi/BEL), Egzon Bejtullai (Shkendija Tetovo), Kristijan Toshevski (Vardar Skopje)

Mittelfeld: Ferhan Hasani (Al Raed/KSA), Ezgjan Alioski (Leeds United/ENG), Enis Bardhi (Levante/ESP), Boban Nikolov (MOL Fehervar/HUN), Marjan Radeski (Shkendija Tetovo), Elif Elmas (Fenerbahce Istanbul/TUR), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb/CRO), Kire Markoski (Spartak Trnava/SVK)

Angriff: Goran Pandev (FC Genoa/ITA), Aleksandar Trajkovski (Palermo/ITA), Ilija Nestorovski (Palermo/ITA), Krste Velkoski (FK Sarajevo/BIH), Darko Churlinov (1. FC Köln/GER)