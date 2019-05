Musiktheater der 3.000: „Orfeo & Majnun“ im Wiener Konzerthaus

Wien (APA) - Es ist in jeder Hinsicht ein großes Unterfangen: 3.000 Menschen verfolgen an fast vierzig verschiedenen Orten in Wien über Monate eine gemeinsame Idee. Nun naht das Finale eines „interkulturellen Großprojekts“: Am 7. und 8. Juni präsentieren die Teilnehmer ihre Ergebnisse bei einem Fest am Yppenplatz, am 10. Juni folgt die Österreichische Erstaufführung von „Orfeo & Majnun“ im Konzerthaus.

„Es geht uns um das Verbinden von Kulturen“, sagte der Intendant des Wiener Konzerthauses, Matthias Naske, am Dienstag bei einer Präsentation. Vor zwei Jahren wurde die Idee zu „Orfeo & Majnun“ von den Initiatoren Airan Berg und Martina Winkel an ihn herangetragen und danach durch eine Kooperation mit der Brunnenpassage und dem „Wir sind Wien“-Festival in die Tat umgesetzt. In Anlehnung an zwei populäre Sagen des westlichen („Orpheus & Eurydike“) und orientalischen („Leila & Majnun“) Kulturraums wirbt das Projekt mit den Leitthemen Liebe, Verlust und Sehnsucht für interkulturellen Austausch, Überwindung soziokultureller Grenzen und Inklusion. Vor der Durchführung in Wien wurde die EU-geförderte Initiative bereits in verschiedenen anderen europäischen Großstädten erfolgreich erprobt.

Seit Beginn des Jahres arbeiten die Teilnehmenden aus allen Altersgruppen und sozialen Schichten an der kreativen Umsetzung der Projektidee. „Je nach Professionalität“ (Berg) konnte man sich über 30 verschiedenen Gruppen aus den Bereichen Musik, Theater und bildender Kunst, der Präsentation des Musiktheaters anschließen oder sich an Tierbau-Workshops beteiligen. Ab 31. Mai gibt es in fünf verschiedenen Wiener Parks die Möglichkeit, unter Anleitung Schmetterlinge, Delfine oder Raben zu bauen und zu lernen, wie man die Tiere bewegt.

In den Sagen zähmten sowohl Orpheus als auch Majnun Tiere mit der Kraft ihrer Instrumente. Die Musik der Aufführung stammt von Moneim Adwan, Howard Moody und Dick van der Harst und wird von professionellen sowie Laien-Musikern am 10. Juni im Konzerthaus aufgeführt. Auch hier verbinden sich Elemente europäischer und orientalischer Kultur zu einem großen Ganzen: Ein Orchester in der Tradition der westlichen Kunstmusik wird um neun arabische Instrumente erweitert, der Brunnenchor und der Superar-Kinderchor unterstützen die professionellen Opernsänger, welche die beiden Liebespaare der Sagen in ihrer jeweiligen Musiktradition lebendig werden lassen.

(S E R V I C E - Tierbau-Workshops von 31.5 bis 9.6. im Stadtpark, Rathauspark, Kaiserwiese/Prater, Esterházypark und Arne-Carlsson-Park, keine Anmeldung erforderlich; StraßenKunstFest am 7. und 8.6. am Yppenplatz, Musiktheater „Orfeo & Majnun“ am 10.6. um 19.30 Uhr im Wiener Konzerthaus; https://konzerthaus.at/konzert/eventid/56557 )