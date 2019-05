AUSSENPOLITIK - Termine von Mi, 29.05.19 bis Do, 30.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Mittwoch, 29. Mai 2019

WIEN - AI Ministerpräsident von Baden-Württemberg,

Kretschmann, in Österreich - AI 10:30 +++ ABGESAGT +++

Treffen mit Bundespräsident Van der Bellen

(Präsidentschaftskanzlei, 1.,

Ballhausplatz, Hofburg, Leopoldinischer

Trakt)

* AI Internationale Reaktionen nach Absetzung der

II Regierung in Österreich - 08:45 II Presse-Statements anl. Arbeitsgespräch mit LH

AI Mikl-Leitner (ÖVP), Ministerpräsident Kretschmann

(Baden-Württemberg)

(Palais Niederösterreich, Büro Mikl-Leitner, 1.,

Herrengasse 13) - 09:15 AI Vortrag forum journalismus und medien wien (fjum)

„Elections in Denmark: which issues are at stake?“

von Jens Ringberg (Journalist, Danish Broadcasting

Corporation) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) http://go.apa.at/VaKsabtn

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) - 09:30 CI Abschluss R20 Austrian World Summit

WI (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

AI http://go.apa.at/bsjnf3yi

(Breakout Sessions in verschiedenen Locations in

Wien) - 10:00 AI +++ ABGESAGT +++

PG zur Lage der Uiguren in China mit Rushan Abbas

(Gründerin der Kampagne für die Uiguren)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Hotel Bristol, 1., Kärntner Ring 1) - 18:00 AI Diskussion EU-Kommission, UNO-Büro zur

CI Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung (UNODC)

„EU-UNO 40 Jahre Gemeinsam in Wien –

Multilateralismus am Arbeitsplatz“ mit Jean-Luc

Lemahieu (UNODC), nigerianischer Botschafterin

Vivian Nwunaku Rose Okeke, mexikanischer

Botschafterin Alicia Buenrostro Massieu

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35)

STEIERMARK Graz - 13:00 II EU-Wahl: PG ÖVP Steiermark „Vorstellungen der

AI neuen EU-Abgeordneten Simone Schmiedtbauer“

(ÖVP-Landesparteileitung Steiermark,

Karmeliterplatz 6) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * AA EU-Kommission legt jährlichen Fortschrittsbericht

über Erweiterungsländer vor ---------------------------------------------------------------------

ARGENTINIEN Buenos Aires * AA Generalstreik in Argentinien

WA

DEUTSCHLAND Berlin * AA SPD-Krisensitzung nach Wahldebakel

Frankfurt * 10:00 WA PK EZB-Vizepräsident De Guindos zum

AA „Finanzstabilitätsbericht“

Nürnberg * 10:00 WA Bekanntgabe deutsche Arbeitsmarktdaten Mai

AA

GROSSBRITANNIEN London * AA Entscheidung über Verfahren gegen früheren

Außenminister Johnson wegen falscher Angaben im

Brexit-Wahlkampf

ISRAEL Jerusalem * AA Ablauf der Frist für Regierungsbildung für

Ministerpräsident Netanyahu

LETTLAND Riga * AA Präsidentenwahl durch lettisches Parlament

NIGERIA Abuja * AA Amtseinführung des nigerianischen Präsidenten

Buhari

RUSSLAND Moskau - AA Innerafghanische Gespräche

(14 Mitglieder der radikalislamischen Taliban

treffen mehrere afghanische Politiker für

Gespräche über die Zukunft des Landes)

SLOWENIEN Ljubljana * AA Russischer Außenminister Lawrow in Slowenien (28.-

29.5.)

10:35 Treffen mit Außenminister Cerar

11:40 PK

UNO New York * AA UNO-Sicherheitsrat berät zur aktuellen Lage in

Syrien

WELTWEIT - AI Tag der Friedenssicherungskräfte der Vereinten

Nationen

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Donnerstag, 30. Mai 2019

WIEN - 11:30 AI Verabschiedung des Leiters der OSZE-Sondermission

für die Ukraine, Apakan mit OSZE-Vorsitzendem

Lajcak, OSZE-Generalsekretär Greminger

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

12:45 PK Apakan/Lajcak/Greminger (Zimmer 533) (in

englischer Sprache)

(Hofburg Kongresszentrum, Neuer Saal, 1.,

Heldenplatz)

DEUTSCHLAND Aachen * AA Übergabe des Internationalen Karlspreises für

Verdienste um die Einigung Europas an UNO-

Generalsekretär Guterres

GROSSBRITANNIEN London * AA Anhörung von WikiLeaks-Gründer Assange im

MA Verfahren um Auslieferungsantrag der USA

IT

SAUDI-ARABIEN Mekka * AA Sondersitzungen des Golfkooperationsrates und der

Arabischen Liga nach Sabotageaktionen gegen Tanker

in der Golfregion und Drohnenangriffen auf saudi-

arabische Ölförderanlagen

SCHWEIZ Montreux - AA Bilderberg-Konferenz (30.05.-02.06.) mit u.a.

AI Gerhard Zeiler (WarnerMedia), ehemaligem

Unterrichtsminister Scholten

