Defekte Heizungsanlage führte zu Brand in Tiroler Gasthof

Leutasch (APA) - In einem Gasthof in Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) ist am Montagvormittag ein Glimmbrand mit starker Rauchentwicklung entstanden. Laut Polizei befanden sich zu dem Zeitpunkt noch drei Personen in dem Gebäude, die von den Besitzern des Gasthofes aber evakuiert werden konnten. Drei Feuerwehren mit 52 Helfern rückten aus und gaben nach knapp zwei Stunden „Brand aus“.

Die Brandursache war ein technischer Defekt im Bereich einer Heizungsanlage für die Dachrinnenheizung, hieß es. Niemand wurde verletzt, allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden, teilte die Exekutive mit.