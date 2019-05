TopEasy B1

Die Regierung von Österreich wurde entlassen

Wien - Am Montag hat es im Parlament einen Misstrauens-Antrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Regierung gegeben. Die Parlaments-Parteien SPÖ, FPÖ und Liste JETZT gaben bekannt, dass sie Kurz nicht mehr vertrauen. Weil das die Mehrheit im Parlament war, wurden Kurz und seine Regierungs-Mitglieder am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen entlassen.

Bis es einen neuen Regierungschef gibt, wird Finanz-Minister Hartwig Löger von der ÖVP Bundeskanzler sein. Die neue Regierung könnte schon in einer Woche antreten.

Erklärung: Misstrauens-Antrag

Wenn die Mehrheit der Politiker in einem Parlament findet, dass ein Minister seine Arbeit nicht gut oder richtig macht, können die Politiker dem Minister ihr Misstrauen aussprechen. Das heißt, sie vertrauen ihm nicht mehr. Wenn das die Mehrheit im Parlament sagt, wird der betroffene Minister aus der Regierung entlassen. Das kann auch mit ganzen Regierungen geschehen.

Mann griff mit Messer Schülerinnen in Japan an

Kawasaki/Tokio - Zu einer grausamen Tat ist es am Dienstag in Japan gekommen. Ein Mann griff mit 2 Messern mehrere Volksschülerinnen an, die bei einer Busstation warteten. Der Mann tötete ein Mädchen und einen Mann. Er verletzte auch viele der Schülerinnen.

Nach der Tat stach sich der Mann selbst in den Hals. Er wurde verhaftet und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der Mann. Warum er die Tat begangen hat, ist noch nicht geklärt.

Weil in Japan das Gesetz für Schusswaffen sehr streng ist, werden viele Verbrechen mit Messern verübt. So erstach im Jahr 2001 ein Täter 8 Kinder mit einem Küchenmesser.

Mehr Klima-Schutz bei Klima-Konferenz gefordert

Wien - Am Dienstag wurde die 3. Klima-Konferenz von Österreich eröffnet. Zu der Konferenz kamen viele bekannte Klima-Schützer. Es kamen auch die 16-jährige Schülerin Greta Thunberg aus Schweden und Filmstar Arnold Schwarzenegger. Thunberg ist dafür bekannt, dass sie jeden Freitag die Schule schwänzt, um für mehr Klima-Schutz zu demonstrieren.

Thunberg, Schwarzenegger und auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagten, dass viel mehr für den Klima-Schutz getan werden muss. Darum geht es auch bei der Klima-Konferenz.

Neue 100-Euro-Scheine und 200-Euro-Scheine kommen heraus

Wien/Frankfurt - Ab sofort gibt die Österreichische Nationalbank neue 100-Euro-Geldscheine und 200-Euro-Geldscheine aus. Die neuen Geldscheine haben etwas kräftigere Farben und sind noch sicherer als die alten Geldscheine. Das heißt, dass sie noch schwerer zu fälschen sind. Außerdem sind sie kleiner, damit sie besser in die Geldbörse passen.

Bis die alten Geldscheine ausgetauscht sind, wird es aber einige Zeit dauern. Zur Zeit sind sowohl die alten als auch die neuen Geldscheine gültig.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++