Wien/Tel Aviv (APA/dpa) - Beim jüngsten Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv haben nach Angaben des Veranstalters rund 182 Millionen Menschen zugeschaut. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) teilte am Dienstag mit, der Marktanteil beim Finale am 18. Mai sei mit durchschnittlich 36,7 Prozent um einen Prozentpunkt höher gewesen als bei der Veranstaltung im Vorjahr in Portugal.

