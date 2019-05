Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis im Minus

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 58,82 Dollar und damit um 0,52 Prozent weniger als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 69,63 Dollar gehandelt, er lag 0,68 Prozent im Minus.

Die Ölpreise weiteten ihre leichten Preisabschläge aus dem Frühhandel im Verlauf aus. „Der Ölmarkt bewegt sich aktuell in einem Spannungsfeld zwischen Angebotsrisiken und Nachfragesorgen“, heißt es in einem aktuellen Marktkommentar der Commerzbank. Die Ölexporte aus dem Iran und Venezuela stünden aufgrund der US-Sanktionen und der Wirtschaftskrise unter Druck. Die Ausfuhren aus Russland würden sich nach Problemen mit Verunreinigung nur langsam erholen. Andererseits seien eine Reihe von Konjunkturdaten aus den USA, China und Europa schwach ausgefallen. Gemeinsam mit der festgefahrenen Situation in den Handelsgesprächen würde das „für die Nachfrageaussichten nichts Gutes“ bedeuten, kommentieren die Commerzbank-Analysten.

Der Goldpreis in London lag am späten Nachmittag bei 1.277,91 Dollar und damit unter dem Schlusskurs von Montag von 1.285,79 Dollar. Nachdem das Edelmetall am Vormittag weitgehend auf der Stelle getreten war, rutschte es am Nachmittag klar unter die Marke von 1.280 Dollar.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 69,63 70,11 -0,68 WTI 58,82 59,13 -0,52 OPEC-Daily 67,42 67,40 +0,03 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.277,91 1.285,79 -0,61 Silber 14,30 14,58 -1,92 Platin 800,86 813,21 -1,52 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 110,55 108,60 +1,80 Kakao 2.449,00 2.467,00 -0,73 Zucker 322,70 324,40 -0,52 Mais 162,75 163,00 -0,15 Sojabohnen 847,62 829,75 +2,15 Weizen 186,75 185,50 +0,67 ~