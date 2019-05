EU-Wahl - Bulgarische Sozialisten-Chefin tritt nach Niederlage zurück

Sofia (APA/dpa) - Als Konsequenz der herben Niederlage von Bulgariens Sozialisten bei der Europawahl ist Parteichefin Kornelia Ninowa nach drei Jahren im Amt zurückgetreten. „Ich übernehme die gesamte Verantwortung für diesen Verlust (bei der Wahl)“, sagte Ninowa am Dienstag während einer Tagung der Sozialisten-Führung in Sofia. Binnen 15 Tagen solle ein Parteitag einberufen werden, der ihren Rücktritt annimmt.

Der neue Parteichef solle bis Ende Juli erstmals in einer Urwahl bestimmt werden, sagte Ninowa nach einer Mitteilung der Sozialistischen Partei. Ninowa will sich erneut für den Parteivorsitz bewerben.

Am Sonntag hatte die bürgerliche Regierungspartei GERB von Ministerpräsident Boiko Borissow in Bulgarien mit 31 Prozent klar vor den Sozialisten (BSP) gesiegt, die mit 24 Prozent auf Platz zwei landeten. Ninowa wollte aber bei einem Wahlsieg der Sozialisten bei der EU-Wahl eine vorgezogene Parlamentswahl in Bulgarien durchsetzen.

Die 50-jährige Juristin stellte innenpolitische Probleme wie Korruption und Armut in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes. Aus Protest gegen die Regierung boykottiert die sozialistische Fraktion seit Februar die Arbeit des Parlaments in Sofia – dieser Schritt war allerdings bei parteiinternen Kritikern umstritten. Zudem steht Ninowa in Konflikt mit dem Chef der Europäischen Sozialdemokraten und Sozialisten (SPE), dem bulgarischen Ex-Premier Sergej Stanischew.