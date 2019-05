Maduros Vize-Außenminister besucht Deutschland

Berlin (APA/dpa) - Erstmals seit Beginn des Machtkampfs in Venezuela besucht mit Vize-Außenminister Yván Gil ein Vertreter der Regierung von Präsident Nicolás Maduro Deutschland. Er traf sich am Dienstag mit Abgeordneten der Linken im Bundestag und wollte am Abend an einer Protestveranstaltung gegen die Einmischung in innere Angelegenheiten Venezuelas teilnehmen. Regierungstermine hatte Gil nicht.

Sein Besuch fand am selben Tag statt, an dem der deutsche Außenminister Heiko Maas eine große Lateinamerika-Konferenz im Auswärtigen Amt veranstaltete, an der 21 Außenminister aus der Region teilnahmen. Venezuela war das einzige Land, das nicht eingeladen war. „Wir dürfen unsere Beziehungen nicht alleine auf Krisendiplomatie reduzieren“, sagte Maas zur Begründung.

In Venezuela tobt seit Jänner ein Machtkampf zwischen Maduro und dem selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó, der Maduro Wahlfälschung vorwirft. Guaidó wird von der Bundesregierung und anderen westlichen Staaten anerkannt. Maduros Regierung wertet das als völkerrechtswidrige Einmischung in innere Angelegenheiten.