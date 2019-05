Fußball: Ingolstadt steigt trotz Kerschbaumer-Tor aus 2. Liga ab

Ingolstadt (APA/dpa) - Der FC Ingolstadt ist nur zwei Jahre nach dem Abstieg aus der deutschen Fußball-Bundesliga in die Drittklassigkeit abgestürzt. Tomas Oral, der fünfte FCI-Trainer der Saison, scheiterte mit dem Team in der Relegation nach einem 2:1-Auswärtssieg bei Wehen Wiesbaden durch ein 2:3 (1:3) am Dienstag im eigenen Stadion. Der Niederösterreicher Konstantin Kerschbaumer erzielte den Ausgleich zum 1:1 (13.).

Für Kerschbaumer kam in der 56. Minute der angeschlagene Spielmacher Sonny Kittel, es gelang aber nur noch der Anschlusstreffer. Unter Coach Oral hatte der FCI in acht Liga-Spielen sechs Siege gefeiert. Keeper Marco Knaller saß auf der Ingolstädter Bank, Thorsten Röcher stand nicht im Kader. Wehen Wiesbaden feierte nach zwei engen Duellen die Rückkehr in die 2. Liga nach zehn Jahren.