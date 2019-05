ÖH-Wahl endet

Wien (APA) - An den Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) gehen heute, Mittwoch, Nachmittag die dreitägigen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu Ende. Rund 338.000 Studenten waren aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen. Zur Halbzeit am Dienstag Nachmittag hatten 17 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Bundesweit kämpften neun Fraktionen um die 55 Mandate in der ÖH-Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament. Die Wahlbeteiligung lag bei der letzten ÖH-Wahl 2017 bei knapp 25 Prozent. Die letzten Wahllokale schließen am späten Nachmittag, ein Endergebnis wird in der Nacht auf Donnerstag vorliegen.