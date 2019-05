Krisensitzung der deutschen Sozialdemokraten nach Wahldebakel

Berlin (APA/AFP) - Nach dem Debakel bei der Europawahl kommen die deutschen Sozialdemokraten am Mittwochnachmittag (15.00 Uhr) zu einer Krisensitzung zusammen. Die SPD-Fraktion im Bundestag will dabei auch über die für kommenden Dienstag angesetzte Wiederwahl von Parteichefin Andrea Nahles zur Fraktionschefin beraten.

Nahles hatte am Montagabend überraschend angekündigt, dass sie die eigentlich für den Herbst vorgesehene Neuwahl für den Chefposten der Fraktion vorziehen will. Sie steht als Partei- und Fraktionschefin in der SPD unter Druck. Nahles forderte nun innerparteiliche Kritiker auch zur Kandidatur auf, um „Klarheit zu schaffen“.