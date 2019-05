fußball: Sieben Champions-League-Finalisten in England-Kader

London (APA/dpa) - Englands Fußball-Teamchef Gareth Southgate hat am Dienstag sieben Spieler der Champions-League-Finalisten Liverpool und Tottenham Hotspur in seinen endgültigen Kader für das Final Four der Nations League berufen. Auch Kapitän Harry Kane steht im Aufgebot für das Halbfinale am 6. Juni gegen die Niederlande im portugiesischen Guimaraes.

Fünf Tage zuvor will der WM-Torschützenkönig für die Spurs im Königsklassen-Endspiel gegen Liverpool in Madrid sein Comeback nach einer fast zweimonatigen Verletzungspause geben. Neben Kane gehören auch seine Clubkollegen Dele Alli, Danny Rose und Eric Dier zum 23-Spieler-Kader der Three Lions. Liverpool stellt in Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez und Jordan Henderson drei Akteure.