Hard (APA) - Handball-Ergebnis der spusu Liga der Männer: Finale, 2. Spiel der „best of five“-Serie am Dienstag in Hard:

HC Hard - UHK Krems 22:18 (10:8) - Stand in der Serie: 1:1

Nächstes Spiel am Samstag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) in Krems.