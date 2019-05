Für immer alt: Grazer Symposium zur Zukunft von Welterbestädten

Graz/Wien (APA) - Die Pyramiden in Ägypten, die Akropolis in Athen, das historische Zentrum von Wien, die Grazer Altstadt: Sie alle wurden von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Die Auszeichnung ist Verpflichtung zum Schutz zugleich. Ob Welterbestädte „für immer alt“ bleiben müssen, bzw. wie sie weitergebaut werden können, wird das „Internationale Städteforum“ (ISG) ab dem 13. Juni in Graz diskutieren.

Am 1. Dezember feiert die Stadt Graz das zwanzigste Jubiläum der Aufnahme in die von der UNESCO geführte Welterbeliste der besonders schützenswerten Kultur- und Naturstätten. Die Liste umfasst rund 1.100 Namen in mehr als 160 Ländern der Erde, Österreich ist auf der Liste mit zehn Welterbestätten vertreten - dazu zählen u.a. auch das historische Zentrum von Wien und Salzburg. Mit der Unterzeichnung verpflichtet sich das jeweilige Land, die eingetragenen Denkmäler zu schützen und zu bewahren. Im Gegenzug erhalten die Länder finanzielle, technische und beratende Unterstützung - gleichzeitig wird die Auszeichnung als Instrument gesehen, um Touristen aus aller Welt anzulocken.

„Die Anerkennung als Weltkulturerbe ist für viele Städte ein wertvoller Anker“, betonte Gertraud Strempfl-Ledl, Leiterin der ISG-Geschäftsstelle, gegenüber der APA. „Andererseits soll die räumliche und bauliche Substanz weiterhin den Lebensbedürfnissen der Bevölkerung genügen. Das ist eine große Herausforderung, denn dadurch wird nicht nur eine Erhaltungs- sondern auch eine Entwicklungsstrategie notwendig“, wie Strempfl-Ledl erläutert. Ob und wie sich die geschützten Stadtkerne baulich weiterentwickeln können ist - auch vor dem Hintergrund der Wiener Heumarkt-Diskussion - Thema des diesjährigen ISG-Symposiums in Graz.

„Wir wollen im internationalen Vergleich die jeweiligen Zugänge der Städte erkunden, die Grenzen zwischen Erhaltungsauftrag und dem Ziel der Weiterentwicklung urbane Vitalität ausloten und schauen, welche Mechanismen sich bewähren“, so die Tagungsorganisatorin. U.a. werden Referenten berichten, wie sich Hamburg im Spannungsfeld zwischen Tourismus, Stadtentwicklung und Denkmalschutz entwickelt, wie im „Flächendenkmal“ Bern weitergebaut wird und die „Geschichte des Nichteingreifens“ der Stadt Split anhand des Diokletianpalastes erzählt.

Am 15. Juni werden die Tagungsteilnehmer neben Graz auch noch weitere österreichische Welterbestätte und -konfliktzonen erkunden: Am Programm stehen Wien und die Semmeringeisenbahnstrecke. In Wien gibt es u.a. einen Spaziergang über den Ring zum Heumarkt - samt anschließender Diskussion.

(S E R V I C E - „Forever old? Welterbestädte weiterbauen!“, Symposium des Internationalen Städteforum Graz, 13. bis 15. Juni im Schloss Eggenberg und Franziskanerkloster Graz. Programm unter http://www.staedteforum.at)