KULTUR - Termine von Mi, 29.05.19 bis Do, 30.05.19

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Mittwoch, 29. Mai 2019

WIEN - 10:00 KI Pressefrühstück „Brünner Stadtansichten - wie Sie

CI sie noch nicht kennen!“ - Stadtführer, Gourmet-

Guide, UNESCO-Musikstadt

(Tschechisches Zentrum, 1., Herrengasse 17) - 11:00 KI Baustellen-Frühstück Haus des Meeres „Neues

CI Kulturprogramm“ mit u.a. GF Köppen

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Haus des Meeres, 6., Fritz-Grünbaum-Platz 1) - 15:00 KI Wiener Festwochen: Into The City:

Veranstaltung/Parcour „Baile Bassena - Eine

Nachtmusik für die Arbeitergasse“ von Jörg Lukas

Matthaei, Mariel Rodriguez

(5., Arbeitergasse; Treffpunkt: Einsiedlerpark) - 17:30 KI 150 Jahre Staatsoper: Symposium Elfriede Jelinek-

Forschungszentrum, Forschungsplattform Elfriede

Jelinek „Libretto - Zukunftswerkstatt

Musiktheater. Perspektiven mit u.a. Johannes

Kalitzke, Johannes Maria Staud, Sergio Morabito

https://tinyurl.com/y5sqqyrx

(Gesellschaft für Musik, 1., Hanuschgasse 3) - 18:00 KI Wiener Festwochen: Premiere „Symphonia Harmoniae

Caelestium Revelationum“ von Francois Chaignaud,

Marie-Pierre Brebant

(Gösserhalle, 10., Laxenburger Straße 2) - 19:30 KI Festkonzert anl. „Bilaterales Kulturjahr 2019

Ukraine-Österreich“ - Dirigent: Duncan Ward

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(ORF-RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a) * 19:30 KI Konzert Kiss

(Abschiedstour)

(Veranstalter: Barracuda Music)

(Wiener Stadthalle, 15., Roland-Rainer-Platz 1) - 20:00 KI Kabarett-Premiere „Mach Dich Frei“ von und mit

Alain Frei

(ÖEA)

(Stadtsaal, 6., Mariahilfer Straße 81) * 21:00 KI Wiener Festwochen: Premiere „La vita nuova“ von

Romeo Castellucci/Societas

(Gösserhalle, 10., Laxenburger Straße 2)

BURGENLAND Eisenstadt - 19:00 KI Festkonzert Polizeimusik Burgenland u.a. mit

Werken von Haydn, Dvorak, Johann Strauß

(Schloss Esterhazy, Haydnsaal, Esterhazyplatz)

KÄRNTEN Gmünd - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Malerei“ von Caroline

Hudelist

(Alte Burg, Schloßbichl 1)

Maria Saal * 19:30 KI Premiere „Lass dich heimgeigen, Vater oder Den Tod

ins Herz mir schreibe“ von Josef Winkler;

Regie: Sebastian Schug

(Tonhof, Schnerichweg 2)

NIEDERÖSTERREICH Baden - 10:00 KI PG „Zehn Jahre Art.experience - Das

Kulturfestival“ mit u.a. Bgm. Szirucsek (ÖVP),

Ecker (Kunst&Kultur, Land NÖ)

(at the park hotel, Kaiser-Franz-Ring 5)

OBERÖSTERREICH Bad Ischl - 17:30 KI Enthüllung einer Büste anl. seines 75. Geburtstags

mit Helmut Berger

18:30 Festakt

(Lehartheater)

STEIERMARK Graz - 18:00 CI Buchpräsentation Karl-Franzens-Universität (KFU),

KI Hans Gross Kriminalmuseum Graz „Alte Geschichte

und Kriminologie“

(Karl-Franzens-Universität, OG 2, HS01.23,

Universitätsplatz 3) * 19:00 KI Konzert Muse

(Veranstalter: PSI Music)

(Stadthalle Graz, Messeplatz 1)

ITALIEN (SÜDTIROL) Bozen - 11:00 KA PK „Südtirol Jazzfestival 2019“

(Stiftung Südtiroler Sparkasse, Talfergasse 18)

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Donnerstag, 30. Mai 2019

WIEN - 11:00 KI Konzert Wiener Philharmoniker, Dirigent: Mariss

Jansons - Werke von Schumann, Berlioz

(Musikverein, 1., Musikvereinsplatz 1) - 11:00 KI Wir sind Wien.Festival: Empfang anl. Ausstellung

CI „Deix In The City“ und „In Gedenken an Manfred

Deix“; (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(nur mit Einladung)

Laudatio: Gottfried Helnwein

(Wanderausstellung ab 1.6.; erste Station:

Stadtpark)

(Rathaus Wien, Räumlichkeiten des

Landtagspräsidenten, 1., Lichtenfelsgasse 2) * 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Neue Wiener Lieder -

Poesie/Provokation/Pop“ mit u.a. Die Strottern,

Ernst Molden, Wiener Blond

(Haus der Musik, 1., Seilerstätte 30) * 19:00 KI Wiener Festwochen: Premiere „Mary Said What She

Said“ von Darryl Pinckney mit u.a. Isabelle

Huppert;

Regie: Robert Wilson

(MuseumsQuartier, Halle E, 7., Museumsplatz 1) - 20:00 KI Kabarett-Premiere „American Woman“ von und mit

Gayle Tufts

(ÖEA)

(Stadtsaal, 6., Mariahilfer Straße 81)

