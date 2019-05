In Greinsfurth in der Gemeinde Amstetten ist am späten Montagabend die Leiche einer 52-jährigen Oberösterreicherin aufgefunden worden. Die Tote lag in einer Grünfläche neben einem Parkplatz. Es werde wegen Mordverdachts ermittelt, teilte Heinz Holub von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in der Früh mit.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Das mutmaßliche Mordopfer stammte aus dem Bezirk Perg.