„Picture On“-Festival mit The Locos und Harri Stojka Express

Restlos ausverkauft ist laut den Veranstaltern inzwischen die 20. Ausgabe des „Picture On“ im südburgenländischen Bildein. Mit der Bekanntgabe weiterer Bands ist auch das Programm fast komplett: Beim Festival-Jubiläum am zweiten Augustwochenende dabei sind auch die spanischen Ska-Punker The Locos, der Harri Stojka Express, My Ugly Clementine und Soulsängerin Lylit.

Für ein Konzerterlebnis sollen neben James Choice & The Bad Decisions und Saint Chameleon auch die Gloria All Stars mit u.a. Michael Ostrowski, Gerald Votava, Norbert Wally (The Base) und David Kleinl (Tanz Baby!) sorgen. Härtere Töne dürften Black Inhale anschlagen.

Bereits angekündigt waren The Sisters of Mercy, Manfred Mann‘s Earth Band und Clawfinger, Dub FX und Fiva. Auch dem seit den Anfängen des Festivals praktizierten grenzüberschreitenden Austausch mit den ungarischen Nachbarn wird wieder Rechnung getragen, diesmal mit Auftritten von Bluesmusiker Ripoff Raskolnikov, der Roma-Formation Romano Drom und der Rockabilly-Truppe Sonny and his Wild Cows.

Fixstarter sind wieder der Musikverein Eberau und die Zahoracka Banda. Bleibt nur mehr ein offener Live Act, der noch nicht feststeht: Der Sieger des Burgenländischen Bandwettbewerbs „America is Waiting“ wird am 28. Juni beim Finale in der Cselley Mühle in Oslip ermittelt.

Schon am Donnerstag, 8. August, gibt es eine Opening Party am Campingplatz mit Gnackwatschn, Sonny and his Wild Cows und Psycho Toaster zum Start in das Festival-Wochenende. Weil er bei der Premiere im Vorjahr so großen Zuspruch fand, wird heuer der „musikalische Dorfspaziergang“ am Samstag fortgesetzt. Bildeiner Originale und eine Abordnung der Festivalcrew zeigen dabei die schönsten Flecken Bildeins - musikalisch untermalt durch den Schmusechor.

Am Samstag gibt es am Pinkastrand die neue Ausgabe des schrägen Literaturprojekts „Anschiffen“: Gerald Votava, Magda Kropiunig und Intendant Christoph F. Krutzler nehmen auf dem Pinkafloß Platz und lesen Texte von Christine Nöstlinger über Josef Winkler bis hin zu Hans Lebert und Thomas Bernhard.

