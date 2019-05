52-Jährige in Amstetten getötet im Gebüsch aufgefunden

In Greinsfurth in der Bezirksstadt Amstetten ist am späten Dienstagabend die Leiche einer 52-jährigen Oberösterreicherin aufgefunden worden. Die Tote lag in einem Gebüsch, sagte Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Die Frau kam durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Hals ums Leben. Auf den oder die Täter gab es vorerst keine Hinweise, sagte Polizeisprecher Heinz Holub.

Am Mittwochabend startete die Exekutive einen erneuten Zeugenaufruf. Insbesondere Personen, die den Pkw der Frau aus dem Bezirk Perg oder andere Fahrzeuge im Zeitraum von 19.00 Uhr am Dienstag bis 3.30 Uhr am Mittwoch im Bereich der Bahnstraße in der sogenannten Forsthaide in Greinsfurth gesehen haben, sollen sich bei der Polizei melden, wurde betont. Beim Auto der 52-Jährigen handelt es sich um einen weißen Opel Corsa.

Erneuert wurde der Aufruf an jene, die am Dienstagabend auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums WestSide City verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Telefonnummer: 059 133 30 3333) erbeten..

Eine Tochter des mutmaßlichen Mordopfers von Greinsfurth in Amstetten wandte sich am Mittwoch an die Facebook-Community. „Bitte helft uns ... unsere Mama wurde gestern in Amstetten umgebracht... es ist beim Norma neben dem Cineplexx passiert ... es muss jemand was gesehen haben! Bitte teilt das so oft es geht! Danke!“, schrieb die Frau.

Damit liegt das siebente tödliche Gewaltverbrechen an einer Frau in diesem Jahr im Bundesland vor. Es wäre 2019 zudem das bereits zweite Tötungsdelikt in dem Amstettener Ortsteil. Am 8. Jänner wurde in Greinsfurth eine 40 Jahre alte vierfache Mutter erstochen. Als Beschuldigter gilt der 37-jährige Ehemann des Opfers, der damals festgenommen wurde.