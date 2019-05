Blues glichen im NHL-Finale mit 3:2-Sieg gegen Bruins aus

Die Saint Louis Blues haben am Mittwochabend im zweiten Spiel der „best of seven“-Finalserie der National Hockey League gegen die Boston Bruins gewonnen. Der Topfavorit aus Boston musste sich vor eigenem Publikum mit 2:3 geschlagen geben. Die Entscheidung fiel erst in der Overtime. In der Serie steht es jetzt 1:1, das nächste Spiel findet am Samstag in St. Louis statt.