Sechs Tote nach Explosion in afghanischer Hauptstadt Kabul

Bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Mindestens sechs weitere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der Kabuler Polizei, Ferdaus Faramars, am Donnerstag. Vor der Marschall-Fahim-Militärakademie habe sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, sagte Faramars weiter.

Aus Militärkreisen hieß es, die Explosion sei erfolgt, als Kadetten der Akademie nach Unterrichtsschluss gerade die Universität verließen. Details waren zunächst nicht bekannt. Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. Es ist der siebente Anschlag in Kabul in diesem Jahr. Bei 22 Anschlägen in Kabul im Vorjahr waren mehr als 550 Menschen getötet und mehr als 1.000 verletzt worden.