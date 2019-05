Thiem zog gegen Bublik in dritte French-Open-Runde ein

Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht in der dritten Runde der Tennis-French-Open. Der 25-Jährige besiegte am Donnerstag den ungesetzten Kasachen Alexander Bublik nach 2:30 Stunden in vier teils engen Sätzen mit 6:3,6:7(3),6:3,7:5. Der Drittrundengegner des Vorjahresfinalisten aus Österreich wird am Samstag Pablo Cuevas aus Uruguay sein.