Explosion bei Schweißarbeiten: Mann in OÖ verletzt

In Gosau (Bezirk Gmunden) ist es am Donnerstag kurz vor 13.00 Uhr bei Schweißarbeiten in einer Garage zu einer Explosion gekommen. Ein 28-Jähriger war gerade dabei, für einen Traktor ein Frontgewicht herzustellen, als sich in einem in der Garage abgestellten Fass Gasreste entzündeten. In dem an sich leeren Behälter war ursprünglich Bremsenreiniger gelagert worden.

Der 28-Jährige wurde durch die Druckwelle der Explosion zwei Meter zurück gegen eine Werkbank geschleudert und verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Bad Ischl geflogen. Seine Schweißmaske dürfte ihn jedoch vor schweren Gesichtsverletzungen bewahrt haben, meldete die Polizei.