Lukas Weißhaidinger ist am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm an der dritten Stelle gelandet. Nach Platz zwei in Doha war es der zweite Stockerlplatz en suite in der Eliteserie. Der Oberösterreicher warf mit 66,97 m Saisonbestleistung und musste sich nur den beiden Topstars Daniel Stahl (69,57 m) aus Schweden und Fedrick Dacres (68,96) aus Jamaika geschlagen geben.

Nächste Station in der Diamond League ist für Weißhaidinger am 16. Juni Rabat.