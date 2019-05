Papst Franziskus in Rumänien empfangen

Papst Franziskus ist zu einem dreitägigen Besuch in Rumänien eingetroffen. Am Freitagvormittag wurde er von Staatspräsident Klaus Johannis auf dem Flughafen von Bukarest begrüßt. Johannis war in Begleitung seiner katholischen Frau Carmen, er selber ist Lutheraner. Etwa 400 Gläubige waren ebenso anwesend, darunter die Bischöfe des Landes.

Jugendliche in Landestracht überreichten dem Papst Blumen in den Vatikanfarben Gelb-Weiß. Die offizielle Willkommenszeremonie fand im Anschluss am Amtssitz des Präsidenten auf Schloss Cotroceni in Bukarest statt.

Während des zweistündigen Fluges begrüßte der Papst wie gewohnt die Journalisten an Bord des Flugzeugs. Wie es Tradition ist, sandte der Papst auch ein Telegramm an die Staatsoberhäupter der überflogenen Länder. Diesmal waren es: Italien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Bulgarien. In dem an den Präsidenten des letztgenannten Landes, Rumen Radew, gerichteten Schreiben erinnerte er sich „mit Freude“ an seinen Besuch in Bulgarien Anfang dieses Monats.